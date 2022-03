Deferimento Napoli, Alvino tuona: ” La Juve deve spiegare ancora i casi Suarez e Vlaovich. Ditelo che in alto vi diamo fastidio”

Deferimento Napoli, Alvino tuona contro la Juve: «Ci spiegassero la farsa di Suarez o il caso Covid di Valhovic. Hanno questioni aperte da anni»

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli è stato deferito insieme al dottor Raffaele Canonico dalla procura della Federcalcio per la violazione della quarantena. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche perché dal 6 gennaio scorso sono passati mesi. Ma la Procura federale ha deciso il deferimento per De Laurentiis e Canonico per aver “consentito a Lobotka, Rrahmani e Zielinski di aver partecipato alla gara Juventus-Napoli nonostante la quarantena domiciliare disposta dall’Asl“. Una sorta di paradosso, dato che De Laurentiis quando ha rispettato i dettami dell’Asl, in piena pandemia, ha dovuto vincere un ricorso per non perdere a tavolino un match da giocare proprio con la Juventus.

Il deferimento del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis e del medico sociale ha scatenato le ire di Carlo Alvino, il giornalista si è sfogato ai microni di radio Radio Kiss Kiss Napoli, accusando i rivali della Juventus

LE PAROLE – «Il deferimento è surreale. Il calcio italiano fa una pessima figura. Ci sono questioni aperte da anni: penso all’esame farsa di Suarez o al caso Covid di Valhovic. Il Napoli in alto dà fastidio. Sono orgoglioso, perché è una società modello gestita in maniera impecabile. Sono convinto di una cosa: se non ci fosse stata la Juve di mezzo, sarebbe finito tutto a tarallucci e vino».