De Rienzo: “Kim ha firmato col Napoli. Novità su Simeone”

Kim Min-jae ha firmato con il Napoli scrive la giornalista Jolanda De Rienzo sul suo profilo twitter. Il giocatore sudcoreano è atteso a Castel di Sangro e già Sky qualche ora fa aveva detto che la firma era praticamente in arrivo. Il Napoli ha pagato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, bloccando il passaggio di Kim al Rennes, squadra francese che stava per chiudere l’affare prima del Napoli.

Ma il mercato del Napoli non si ferma, dato che è in arrivo anche un altro colpo quello di Giovanni Simeone. Anche su questa trattativa si esprime la giornalista: “Petagna al Monza, sblocca l’arrivo di Simeone” scrive De Rienzo che aggiunge: “Solbakken a gennaio (ora non ci sono posti disponibili in lista)” mentre su Osimhen aggiunge: “Non c’è alcuna offerta“. Per Osimhen si è parlato del Bayern Monaco che pensa pure a Zielinski. Ma in entrambi i casi non è stata fatta alcuna offerta alla società azzurra. In ogni caso il Napoli non tratterebbe la cessione di Osimhen, a meno che un club non decidesse di investire 110 milioni di euro, mentre per acquistare Zielinski servono almeno 45 milioni di euro. Segnale che il Napoli ha deciso di non vendere questi calciatori, se non arrivano offerte clamorose.