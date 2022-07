Ignoffo: “De Laurentiis ha fatto un capolavoro, un altro acquirente cosa farebbe?”

Giovanni Ignoffo ex difensore del Napoli ha parlato a Radio Goal di Aurelio De Laurentiis e di una possibile cessione della SSCN. L’ex calciatore ha detto: “Si parla tanto di cessione, ma c’è veramente qualcuno che possa sostituire De Laurentiis? Fino ad ora parliamo sempre di ipotesi, parliamo sempre di questo. Non bisogna dimenticare che De Laurentiis ha portato grande entusiasmo al popolo azzurro, siamo sicuri che succederà altrettanto con l’arrivo di un altro proprietario? Al Napoli manca solo lo scudetto, perché i trofei li ha vinti. Inoltre la squadra non ha fatto mica campionato anonimi in questi anni. De Laurentiis ci ha provato a vincere, tutti ci provano, ma poi non sempre ci si può riuscire“.

Secondo Ignnoffo il presidente “De Laurentiis ha fatto un capolavoro restando in alto in classifica e con i conti in ordine. Questo al giorno d’oggi è veramente una grande cosa. La Comunicazione? Magario possono succedere a volte delle incomprensione, ma non bisogna dimenticare che per raggiungere grandi traguardi è necessario che tutti siano uniti, la squadra, la società, i tifosi, ma anche la stampa“. Intanto si continua a parlare dei una cessione del Napoli, voci che non si allentano, nonostante le smentite ufficiali da parte della SSCN di Aurelio De Laurentiis.