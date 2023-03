De Luca celebra Minà: “Grande amante di Napoli e difensore del Sud”

Vincenzo De Luca celebra il compianto giornalista Gianni Minà: per lui è un grande amante di Napoli e difensore del Sud

Un coro unanime sta salutando Gianni Minà. Il giornalista di Torino ma napoletano acquisito è scomparso ieri sera alla veneranda età di 84 anni, dopo una fulminea malattia cardiaca. Tra i commenti più belli per il conduttore di programmi indimenticabili della televisione italiana come Blitz, c’è di sicuro il messaggio di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, attraverso i suoi canali social, ha scritto un post sincero per commemorare la scomparsa dell’immenso giornalista Gianni Minà: “La morte di Gianni Minà procura in tutti noi grande tristezza. Con lui se ne va non solo un giornalista di razza ma anche un uomo di grande intelligenza, cultura e spessore umano”. Ha evidenziato il Governatore campano attraverso i suoi canali social per ricordare la caratura dell’uomo e del giornalista scomparso.

Vincenzo De Luca ricorda il giornalista Gianni Minà

De Luca ha poi proseguito: “È stato uomo libero, testimone attento del suo tempo, capace non solo di raccontare con rigore la verità dei fatti ma anche di esprimere opinioni forti conservando sempre un linguaggio garbato e gentile. Grande amante di Napoli, difensore del Sud, sapeva essere di parte senza mai essere fazioso. Anche per questo, oggi che non c’è più, ne sentiamo forte la mancanza. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”. Ha concluso De Luca attraverso i suoi canali social.