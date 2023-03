De Sisti: “All’Olimpico mi ha impressionato un calciatore del Napoli: è mostruoso”

Giancarlo De Sisti ritiene che nella partita contro la Roma all’Olimpico lo ha impressionato un calciatore del Napoli

Giancarlo De Sisti applaude il campionato svolto dal Napoli fino a questo momento. Il calciatore ex Roma e Fiorentina, soprannominato affettuosamente “Picchio” parla del Napoli in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Toccate ciò che volete, ma spero vivamente che sia il Napoli a vincere questo scudetto perché lo merita più di tutte. Lo sta dimostrando con i fatti. Parliamo di una squadra a dir poco straordinaria che sta facendo cose incredibili in campionato ed in Europa. I meriti sono anche di Luciano Spalletti, ha svolto un lavoro enorme”.

Per De Sisti Kim Min Jae è un difensore micidiale, un kamikaze in difesa

De Sisti ha poi proseguito: “Il Napoli ha fatto acquisti incredibili la scorsa estate, ragazzi ho visto da vicino la squadra partenopea all’Olimpico contro i giallorossi, devo dire che mi ha impressionato un giocatore in particolare”.

“Parlo del difensore centrale coreano Kim Min Jae, è straordinario, un acquisto a dir poco mostruoso. Questo ragazzo è veramente micidiale, un kamikaze in difesa. Per non parlare di Kvaratskhelia, gli hanno messo due uomini addosso inutilmente”. Ha concluso De Sisti.