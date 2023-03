Osimhen: la cessione più ricca del Napoli, la reazione di De Laurentiis

Victor Osimhen può diventare la cessione più ricca di sempre del Napoli, lo vogliono Manchester United e Chelsea.

Lo score del nigeriano è sotto gli occhi di tutti: 25 gol all’attivo fino ad ora, una macchina che non conosce soste, né in termini di reti segnate, ma nemmeno in termini di prestazioni. Quando non segna (raramente) è un vero e proprio assillo per i difensori, con gesti tecnici degni di chi svolge atletica leggera.

“Osimhen è l’uomo che può riscrivere la sua stessa storia: è stato l’acquisto più ricco del Napoli e potrebbe diventare la cessione più ricca di sempre. Nessuno come lui, in ogni caso. De Laurentiis vorrebbe tenere tutti i suoi fenomeni, certo, ma ha precisato che c’è sempre la proposta indecente: mezza Europa è assetata di centravanti e Osi in questo momento è sul podio dei più grandi” scrive Corriere dello Sport oggi in edicola

Poi sul quotidiano si legge che il calciatore è cercato dal Manchester United, Psg, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Anche se secondo notizie della nostra redazione il club che è veramente vicino ad Osimhen è il Manchester United.

“In qualità di erede eventuale ha messo nel mirino innanzitutto Hojlund (Atalanta) e poi Beto (Udinese)”, riferisce il Corriere dello Sport. A fine stagione l’agente del giocatore ed il presidente De Laurentiis si siederanno ad un tavolo per cercare una intesa ed a quel punto si prenderà una decisione definitiva.