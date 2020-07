De Laurentiis lavora per un canale tv per la serie A. Scontro con Sky per i diritti tv: il piano del patron del Napoli in caso di asta deludente.

La guerra per i diritti tv, si sta scatenando tra i proprietari dei club di Serie A. In questo caso in ballo ci sono non milioni, ma miliardi di euro e più in generale concezioni radicalmente opposte su come la Serie A porterà avanti il suo business. La priorità è incassare dai diritti 2021-2024 di 1,3 miliardi a stagione, quelli ottenuti nel 2018- 21. Sky, non ha versato l’ultima tranche per il 2019-20 (130 milioni), ma che ha già pagato la prima rata del 2020-21, insieme alla sua proposta, presenterà una fideiussione per il pagamento di ogni importo maturar o e non ancora corrisposto.

CANALE TV SERIE A L’IDEA DI DE LAURENTIIS

Se la cifra raccolta da Sky e dagli altri partecipanti all’asta sarà ritenuta congrua, i diritti saranno venduti, altrimenti bisognerà percorrere la strada del canale della Lega. Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlerà proprio di questo tema ai proprietari dei club di A nel pranzo di domani all’Hotel Ritrz di Roma. Il numero uno del Napoli vuole che sia la Lega a far nascere il canale attraverso soldi prestati da fondi o banche, in questo caso “non partner”.

Lotito vuole un partner per creare il canale. Il presidente della Lazio percorre una strada alternativa al fondo. Una mossa che evidenzia la spaccatura tra Dal Pino e il numero uno della Lazio, fino a qualche mese fa molto uniti. Lotito ha sondato Fortress, ma ha anche l’opzione legata al Wanda Group che ha come intermediario Bogarelli. La partnership con il forte gruppo cinese avrebbe una durata di diversi anni e sarebbe simile a quella, poi naufragata, con Media Pro. Wanda è un partner più solido rispetto agli spagnoli, ideale per un canale tematico, idea opposta a quella di De Laurentiis). Oltre a Wanda ci sono anche altri possibili partner tra i quali Tim e Discovery.