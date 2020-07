Barcellona-Napoli, La UEFA risponde a De Laurentiis

Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou. Michele Uva vicepresidente della UEFA risponde a De Laurentiis

Sono 1.226 i nuovi casi di coronavirus registrati in Catalogna nelle ultime 24 ore. Di questi nuovi contagi, 894 sono nell’area metropolitana di Barcellona. Attualmente vige l’invito a evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali. Il passo successivo nei prossimi 15 giorni potrebbe essere un nuovo confinamento obbligatorio in casa per tutti i cittadini di Barcellona. Aurelio De Laurentiis è molto preoccupato per i nuovi focolai di Coronavirus in Catalogna. Il patron del Napoli ha chiamato il consolato Italiano per ricevere aggiornamenti sulla situazione in vista della sfida Champions in programma l’8 agosto a Barcellona.

Dove si giocherà Barça-Napoli, ottavo di ritorno di Champions League, in programma al Camp Nou, l’8 agosto? Risponde il vice presidente della Uefa, Michele Uva: «Il Napoli ufficialmente va a giocare a Barcellona, a meno che nel frattempo non dovessero arrivare norme che vietino di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada e le seconde partite si disputeranno nelle città d’appartenenza. Ovviamente ci sono soluzioni di backup».