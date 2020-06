De Laurentiis si oppone alla cessione di Koulibay e sfida il Liverpool

Aurelio De Laurentiis si oppone alla cessione di Koulibaly, il patron del Napoli non cederà il difensore se non davanti ad una grandissima offerta.

Il futuro di Kalidou Koulibaly è incerto, da tempo si conosce l’interessamento dei grandi club per il calciatore. Il difensore piace al Manchester United, ma anche il Real Madrid ha fatto più di un sondaggio. De Laurentiis non cede Koulibaly e sfida il Liverpool, club con il quale l’agente del calciatore ha preso contatti nelle ultime settimane. Il patron del Napoli non è assolutamente intenzionato ad abbassare le pretese economiche. Secondo Tuttosport se non arriva un’offerta da almeno 100 milioni di euro il calciatore resterà in maglia azzurra.

Le ultime offerte presentate alla SSCN non hanno nemmeno sfiorato quella cifra, dato che sul piatto sono stati messi 60-70 milioni di euro. “A queste condizioni non lo cedo” ha esclamato Aurelio De Laurentiis che già in passato si è impuntato con le valutazioni dei suoi top player. Chiedere al Psg per Cavani e Lavezzi oppure alla Juventus per la cessione di Higuain.