De Laurentiis: «Scudetto? Me lo aspettavo. Conte il migliore, ma non costringerò nessuno»

NAPOLI – Napoli festeggia lo scudetto e Aurelio De Laurentiis si gode il trionfo. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il presidente del Napoli ha raccontato aneddoti e riflessioni sul successo azzurro, partendo dall’uomo simbolo del tricolore: Antonio Conte. «Napoli è straordinaria, so cosa significa festeggiare – ha dichiarato –. Me lo aspettavo dal momento che ho preso Conte, che è un vincente. Lo conosco da tempo, ci siamo frequentati anni fa alle Maldive. A novembre l’ho cercato, quando le cose non andavano bene. Lui mi ha detto: “Aurelio, io non ho fatto la squadra insieme a te. Vediamoci a giugno e partiamo da lì”. E così è stato. Conte è straordinario, il migliore allenatore che si possa avere».

Futuro di Conte: «Ha tre anni di contratto, ma non costringerò nessuno»

Sulla permanenza del tecnico salentino, De Laurentiis mantiene una linea chiara: «Conte ha un contratto di tre anni. Se vuole restare felice e andare alla conquista della Champions, che coronerebbe la sua carriera, noi siamo pronti ad assisterlo come si deve. Ma se il suo richiamo fosse altrove, non costringerò mai nessuno. Lo pregherò di restare, ma non posso obbligarlo».

Mercato e fiducia: «I tifosi sono in buone mani»

Il numero uno del club ha poi sdrammatizzato su eventuali paure durante il campionato: «Non ho mai avuto paura. Il cinema mi ha insegnato a non temere nulla». Infine, una rassicurazione ai tifosi sul futuro: «Sarà un mercato importante, come sempre. I tifosi devono stare tranquilli: sono in buone mani».