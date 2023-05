De Laurentiis non vola a Udine: ecco perché ha scelto lo stadio Maradona

Aurelio De Laurentiis guarderà la partita Udinese-Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, dove ci saranno i maxi schermi.

Saranno in tutto otto i maxi schermi che proietteranno la partita della Dacia Arena tra Napoli e Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Alla squadra di Spalletti basta solo un punto per diventare matematicamente campioni d’Italia.

I tifosi hanno voluto vivere questa grande emozione allo stadio Maradona, anche se la squadra azzurra gioca fuori casa. Un modo per sentirsi uniti nella fede azzurra, per festeggiare insieme l’eventuale conquista del titolo.

Allo stadio Maradona questa sera ci sarà anche Aurelio De Laurentiis che non è volato ad Udine. Gazzetta dello Sport spiega i motivi per cui il presidente della SSCN ha deciso di restare a Napoli: “In pratica, al fianco di Di Lorenzo e compagni ci sarà un vero e proprio stadio virtuale così come profetizzato da tempo da Aurelio De Laurentiis, che forse anche per questo ha scelto di seguire la partita di stasera dagli spalti dell’impianto che è stato la culla dei trionfi azzurri (i due successi del 1987 e del 1990 sono arrivati entrambi in casa).

Per lui si tratta davvero della chiusura del cerchio. Dunque, De Laurentiis non poteva mancare e di certo reciterà la parte del leone, anche perché oggi – risultati alla mano – i sostenitori di fede partenopea lo idolatrano e Aurelio sa come arringarli. Facile prevedere un’improvvisata al microfono dopo il triplice fischio se tutto andrà come ci

si augura da queste parti“.