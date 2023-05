Il Napoli resta a Udine dopo la partita: c’è un indizio importante

Il Napoli dopo la partita con l’Udinese resterà a Udine, farà rientro in città solo in vista della sfida con la Fiorentina di domenica 7 maggio 2023.

I tifosi vogliono sapere se il Napoli farà rientro in città già nella notte da Udine o se dovranno attendere. La squadra di Spalletti oggi si può laureare Campione d’Italia, basta un pareggio. Quindi i tifosi partenopei vorrebbero accogliere i loro beniamini a Capodichino, anche a costo di aspettare tutta la notte all’esterno dell’aeroporto napoletano, con tutto il caos di traffico che ne conseguirebbe.

Quando rientra il Napoli da Udine

Al momento le notizie sono frammentarie e di notizie ufficiali non ci sono. In questi giorni si è detto che il Napoli è pronto a restare a Udine, per preparare in tranquillità il match con la Fiorentina. La sfida di Serie A Napoli-Fiorentina è in programma domenica 7 maggio 2023 alle ore 18:00.

C’è un indizio che fa pensare che il Napoli possa realmente restare in Friuli dopo la sfida con l’Udinese di questa sera. Infatti gli azzurri alloggiano all’Hotel Là Moret e su Booking, come su altri portali, è impossibile prenotare una stanza nell’hotel proprio nella data tra il 4 ed il 6 maggio 2023, ovvero quando sarebbe prevista la partenza dei giocatori azzurri da Udine.