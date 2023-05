Pioli ha paura: “Milan così non ci qualifichiamo per la Champions League”

Il Milan pareggia con la Cremonese, al momento i rossoneri sono fuori dalla zona per la qualificazione Champions League.

È uno Stefano Pioli molto preoccupato quello che si presente ai giornalisti dopo che il suo Milan ha pareggiato con la Cremonese. Il tecnico dei rossoneri ha deciso di puntare ancora sul turnover, in vista del doppio confronto di Champions con l’Inter, ed ancora una volta ha pagato la scelta, perdendo punti in campionato. Il Milan nelle ultime quattro partite ha vinto solo con il Lecce, poi ha collezionato quattro pareggia.

“Sono deluso per il risultato finale, non è sicuramente quello che volevamo. Peccato perché abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Poi nella ripresa ci siamo allungati ed innervositi” ha detto il tecnico che poi ha aggiunto: “Se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo essere bravi a trasformare questa delusioni fra tre giorni in una prestazione migliore“.

Insomma c’è preoccupazione in casa Milan, il mancato accesso alla Champions League 2023/24 rovinerebbe i piani della società. Intanto sui social scatta il Pioliout, con i tifosi milanisti che vorrebbero cacciare subito l’allenatore che ha portato lo scudetto la scorsa stagione.