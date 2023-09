De Laurentiis: “Gli Stadi Italiani Non Possono Rimanere Proprietà dei Comuni”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, affronta il problema degli stadi obsoleti in Italia, sottolineando la necessità di un cambiamento nella proprietà e nella gestione.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta alle recenti dichiarazioni del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, riguardo alla situazione degli stadi di calcio in Italia.

De Laurentiis Conferma la Necessità di un Commissario

Nel suo comunicato, De Laurentiis ha espresso il suo accordo con il Ministro Abodi sulla necessità di nominare un commissario per affrontare il problema degli stadi in Italia. “Gli stadi non possono restare nella proprietà indisponibile dei comuni,” ha dichiarato De Laurentiis.

La Critica agli Stadi Obsoleti

Il presidente del Napoli ha sottolineato che molti comuni italiani non hanno i fondi necessari per modernizzare o mantenere gli stadi, molti dei quali sono obsoleti da decenni. Questa situazione, secondo De Laurentiis, danneggia l’immagine del calcio italiano, specialmente quando si considera l’ampio seguito internazionale che il campionato italiano gode.

Problemi di Sicurezza e Qualità delle Riprese

De Laurentiis ha anche evidenziato i problemi di sicurezza negli stadi e la qualità spesso inadeguata delle riprese televisive delle partite, entrambi aspetti compromessi dalla cattiva condizione degli impianti.