Mughini: “Maradona è il Più Grande Calciatore Napoletano di Tutti i Tempi”

CALCIO NAPOLI. Giampiero Mughini, noto giornalista e opinionista sportivo, si è recentemente raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati, spicca la sua opinione su Diego Maradona, definito come “il più grande calciatore napoletano di tutti i tempi”.

La Passione Juventina di Mughini

Alla domanda su come sia diventato un tifoso della Juventus, Mughini ha risposto che tutto è iniziato da bambino, giocando con le figurine Panini. Due giocatori in particolare hanno catturato la sua attenzione: Giampiero Boniperti, che aveva lo stesso nome di Mughini, ed Ermes Muccinelli, descritto come “piccolo e nervoso” come lui.

Gli Sportivi Preferiti

Parlando degli sportivi che ha più ammirato, Mughini ha citato Roger Federer come un “dio”, pur riconoscendo la grandezza di Rafael Nadal. Tra gli italiani, ha espresso una particolare ammirazione per Pietrangeli e Alberto Cova. Nel mondo del calcio, Marco Tardelli è stato definito come “il più moderno”, e la Juventus del 1977 come “la squadra più forte di sempre”.

Maradona e il Calcio Napoletano

Ma è la sua affermazione su Diego Maradona che ha catturato l’attenzione. Secondo Mughini, Maradona non è solo un grande calciatore straniero, ma “il più grande calciatore napoletano”. Una dichiarazione che sottolinea l’impatto straordinario che l’argentino ha avuto sul calcio e sulla cultura di Napoli.

Altri Argomenti

Mughini ha anche toccato temi politici, elogiando Togliatti come “l’unico leader comunista a sopravvivere a Stalin” e definendo Giorgia Meloni una politica di talento, sebbene abbia criticato la sua squadra. Enrico Berlinguer è stato descritto come una “brava persona, ma un comunista banale”.