De Laurentiis fa cassa: arrivano 70 milioni per il Napoli, deciso il futuro di Spalletti

Il Napoli ritrova la qualificazione Champions League e con il terzo posto incassa circa 70 milioni di euro. Una parte di questi soldi dipenderà da come si comporteranno gli azzurri durante i gironi di Champions League, ma sicuramente De Laurentiis avrà tanti soldi per rimettere a posto i soldi del club. La società partenopea deve fare i conti con il nuovo Fair Play Finanziario e rientrare negli standard voluti da Ceferin che minaccia multe pesantissime, dopo che la prima versione dell’FPF era stata allegramente bypassata dai grandi sceicchi.

Con l’accesso alla Champions League, il Napoli potrà guardare con maggiore serenità al futuro del club, anche se c’è chi è pronto a scommettere che De Laurentiis venderà il Napoli entro un anno o forse meno. Ecco quanto scrive Repubblica sul futuro del club partenopeo.

Soltanto il terzo posto vale un premio di 21.8 milioni, a cui si aggiungerà nelle prossime settimane la parte più sostanziosa del tesoro, garantita al Napoli dalla

sospirata qualificazione Champions. Sono i soldi ( una settantina di milioni complessivi, se gli azzurri si faranno valere nella fase a gironi) di cui De Laurentiis

aveva urgente bisogno per rimettere a posto i conti e scongiurare lo spettro di un default. La posta in palio era la sopravvivenza ad alti livelli del club e per questo non è in

discussione il futuro di Luciano Spalletti, che ha centrato con 270’ di anticipo l’obiettivo per cui era stato ingaggiato e si è meritato anche sul campo la conferma

per il prossimo campionato, a prescindere dalla durata biennale del suo contratto.