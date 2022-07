De Laurentiis addio a Mertens ora è ufficiale

Dries Mertens non sarà più un giocatore del Napoli, lo dice Carlo Alvino che ha parlato direttamente con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’intervista a Radio Goal che sarà trasmessa integralmente questa sera. Ma ci sono già delle anticipazioni da parte di Carlo Alvino su abbonamenti e calciomercato.

Ma una delle notizie più importanti riguarda Dries Mertens. “Un passaggio del presidente De Laurentiis riguarda Mertens, il riferimento è ad un suo saluto a Dries. Oramai è finita tra il Napoli ed il giocatore belga“. A questo punto ci si attendeva che il Napoli avesse già preso un sostituto di Mertens, dato che in società sapevano sicuramente da tempo di questa decisione. Invece per ora non è arrivato ancora nessuno. Si, perché Simeone è eventualmente il sostituto di Petagna, non certo del belga. Al posto di Mertens dovrebbe entrare Deulofeu, ma al momento la trattativa non si è ancora sbloccata. Eppure il Napoli ha cominciato oggi la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro ed il tecnico avrebbe bisogno di una squadra al completo. Si attende inoltre l’arrivo di Kim che nei prossimi giorni sarà tesserato, per ora ci sono degli impedimenti burocratici a rallentare la trattativa.