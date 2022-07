Il Mattino: “Napoli oggi ha ricevuto l’ennesimo ceffone da De Laurentiis”

Le parole di De Laurentiis in conferenza stampa che di fatto escludono un ritorno di Mertens al Napoli non sono piaciute a Maurizio Sannino.

Carlo Alvino ha riportato un estratto della conferenza stampa di Aurielio De Laurentiis, il patron del Napoli ha di faccio certificato l’addio a Dries Mertens. Come al solito a finire nel mirino della critica è la comunicazione del Napoli, perdere il miglior marcatore di tutti i tempi e annunciarlo in questo modo è davvero bruttissimo.

Il giornalista de Il Mattino Maurizio Sannino sui propri canali social è intervenuto sulla questione:

DE LAURENTIIS HA OFFESO NAPOLI E TUTTI I NAPOLETANI

“Il gesto di De Laurentiis certifica, forse in maniera netta e decisiva, lo scarso interesse verso la città! Il presidente con Napoli non ha mai legato. L’errore più grande, in questo caso, sarebbe quello di ricondurre tutto al pallone, ai soldi, al prato verde e alle scarpette!

No signori. Questo è uno schiaffo a Napoli. Perché per 9 anni Mertens è stato il più napoletano dei napoletani“.

Sannino su Mertens aggiunge: “Si è nutrito di amore e cultura. Ha vissuto fino all’ultimo angolo dei vicoli. Con quella faccia da scugnizzo di Mergellina, è entrato nei cuori e nelle menti di bambini, donne e anziani. Esattamente come entra in porta con tutto il pallone.

Ciro è Napoli. E Napoli ha ricevuto oggi l’ennesimo sonoro ceffone da una società che non ha né capo né coda. Un ceffone molto più sonoro di quelli dei Cavani, dei Lavezzi, degli Higuain, degli Hamsik…

De Laurentiis non ha trattato uno schifo un calciatore. Ha offeso Napoli e tutti i napoletani“.