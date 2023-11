Criscitiello: “Mazzarri, deve dire grazie a De Laurentiis”

Michele Criscitiello commenta il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli e l’importanza della seconda chance concessa da De Laurentiis.

Notizie calcio Napoli – Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha condiviso le sue riflessioni sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del Napoli durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

Perché Mazzarri Deve Essere Grato a De Laurentiis?

Criscitiello sottolinea che Mazzarri deve riconoscere l’opportunità unica concessagli da De Laurentiis.

Una Seconda Opportunità Unica

“Il ritorno di Mazzarri non è solo una questione di affetto per Napoli, ma una vera seconda chance professionale,” afferma Criscitiello. “Dopo esperienze meno fortunate, come a Cagliari e Torino, Mazzarri deve ora mostrare gratitudine verso De Laurentiis per questa opportunità in una piazza importante come Napoli.”