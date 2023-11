Kvaratskhelia e Napoli, Rinnovo in Vista: Dettagli su Ingaggio e Durata

Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano del Napoli, è vicino al rinnovo del contratto con il club. Nicolò Schira rivela dettagli su ingaggio e durata dell’accordo, mentre Mazzarri lavora per rilanciare la squadra.

Notizie calcio Napoli – Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno offensivo georgiano del Napoli, è sempre più vicino a siglare il rinnovo del suo contratto con il club campione d’Italia. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del giocatore sono vicini a raggiungere un’intesa, come confermato dalle ultime notizie divulgate dal giornalista Nicolò Schira sui suoi social.

Secondo Schira, il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli sarebbe fissato fino al 2028, con un ingaggio di 4 milioni di euro all’anno e la possibilità di un’opzione per il 2029. Questo accordo rappresenta un segnale forte da parte del club, che intende consolidare il proprio nucleo di giocatori di talento e progettare un futuro di successo.

Nel frattempo, il nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, che ha preso il posto di Rudi Garcia, esonerato, sta lavorando per rigenerare non solo l’aspetto tecnico-tattico della squadra, ma anche il morale dei giocatori. Le prime sedute di allenamento sotto la guida di Mazzarri hanno evidenziato un focus sull’intensità e sulla rigenerazione emotiva del gruppo.

Mazzarri, noto per la sua esperienza e competenza, non intende stravolgere gli equilibri consolidati della squadra ereditata, ma piuttosto implementare gradualmente i suoi concetti di gioco. L’obiettivo è quello di costruire una squadra che sia in grado di competere ai massimi livelli sia in Serie A sia in Europa, sfruttando al meglio le qualità di giocatori come Kvaratskhelia.

Il rinnovo di Kvaratskhelia è un passo importante per il Napoli, che dimostra così la volontà di investire sulle sue stelle e di costruire un progetto a lungo termine. Con il talento e l’esperienza di giocatori come Kvaratskhelia, e la guida esperta di Mazzarri, il Napoli si prepara a un futuro ricco di sfide e successi.