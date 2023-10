Costi sul Napoli: “Situazione Pericolosa, Serve Credibilità in Panchina”

Giandomenico Costi, ex dirigente del Napoli, parla della situazione attuale del club azzurro e sponsorizza l’arrivo di Antonio Conte.

CALCIO NAPOLI. Giandomenico Costi, ex dirigente del Napoli ed ex braccio destro di Cristiano Giuntoli, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo la situazione attuale del Napoli durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC.

Situazione Pericolosa

“La mia idea è quella di una situazione pericolosa,” ha detto Costi. “C’è un allenatore delegittimato e che non gode della stima di nessuno. Il problema è che hai già creato un alibi all’allenatore. Nel calcio, tutti si creano alibi.”

Dopo lo Scudetto

Costi ha anche sottolineato che qualsiasi allenatore avrebbe avuto difficoltà a gestire la squadra dopo la vittoria dello scudetto. “Anche se fosse rimasto Giuntoli con Spalletti, probabilmente ci sarebbe stato un calo fisiologico,” ha aggiunto.

La Squadra e i Giocatori

“La squadra è forte, ma ha perso un giocatore fortissimo come Kim. Non è facile per chiunque arrivi,” ha detto Costi. Ha anche osservato che i giocatori sembrano “un po’ spenti” e che Kvaratskhelia non sta rendendo come l’anno scorso.

La Credibilità dell’Allenatore

Costi ha concluso dicendo che un allenatore come Antonio Conte potrebbe essere la scintilla di cui la squadra ha bisogno. “Se prendi Conte, i giocatori vedono un vincente e si innesca qualcosa di eccitante,” ha detto. “Un allenatore che non è Conte deve costruirsi una credibilità nel minor tempo possibile.”