Panchina Napoli, la clamorosa proposta dei tifosi: “Francesco Calzona al posto di Garcia”

L’ultima proposta dei tifosi del Napoli come prossimo allenatore partenopeo al posto di Rudi Garcia è stata quella di Francesco Calzona.

La situazione attuale del Napoli sta scatenando una serie di discussioni riguardo al possibile sostituto di Garcia, nel caso in cui le cose non dovessero migliorare. Tra le varie ipotesi e nomi che circolano, c’è uno in particolare che sta attirando l’attenzione dei tifosi, un nome sorprendente e clamoroso.

Oltre ai soliti nomi noti come Conte e Gallardo, i tifosi si stanno esprimendo su soluzioni inaspettate che potrebbero adattarsi alla squadra azzurra. Tra le proposte più interessanti, emerge il nome di Francesco Calzona, già vice allenatore durante l’era Sarri al Napoli e collaboratore tecnico nel primo anno di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Ciò che rende questa proposta particolarmente affascinante è il legame emotivo con il passato glorioso del Napoli sotto la gestione di Sarri. Calzona attualmente ricopre il ruolo di Commissario tecnico della Slovacchia e ha un contratto in essere con la Nazionale di Marek Hamsik.

Nonostante l’attuale posizione di Calzona, i tifosi non hanno esitato a esprimere il loro desiderio di vederlo tornare al Napoli, basando la loro speranza sui successi passati del club con lui nel ruolo di vice allenatore.