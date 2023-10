Ravezzani accusa: “I tifosi fanno il male di Garcia e del Napoli. Sono gli stessi che volevano l’esonero di Spalletti l’anno scorso”

Il giornalista Fabio Ravezzani si è soffermato sul rapporto tra il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, e sui tifosi partenopei.

Nell’ultimo intervento radiofonico, il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, si è soffermato sul rapporto tra l’attuale tecnico del Napoli, Rudi Garcia, e i tifosi partenopei. Secondo Ravezzani, il vero ostacolo per la squadra di Garcia sarebbero proprio i tifosi stessi, i quali, con aspettative troppo alte, potrebbero minare la serenità dell’ambiente.

Ravezzani ha invitato i tifosi del Napoli alla calma, sottolineando che è necessario evitare confronti con la stagione precedente, che è stata eccezionale e difficilmente replicabile.

“Tutti ci aspettavamo questi processi alla prima sconfitta con gli azzurri. La stagione scorsa è stata irripetibile, era inevitabile partire con i primi paragoni. Il vero problema del Napoli è far sì che i tifosi stessi non compromettano la serenità dell’ambiente. Non bisogna aspettarsi una stagione come quella dello scorso anno, si farebbe solo il male di Garcia e dei suoi”.

Ravezzani ha poi punzecchiato i tifosi del Napoli ricordando che “gli stessi che oggi criticano Garcia, lo scorso anno volevano l’esonero di Spalletti dopo alcune prestazioni deludenti”.