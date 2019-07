Corriere. Napoli, non solo Pèpè. ADL non molla Icardi e James

Non solo Pepé nel mercato dei desideri di Ancelotti. Il Napoli sta trattando con Real Madrid e Inter per James Rodriguez e Icardi.







De Laurentiis lo ha già annunciato, sarà un “agosto torrido”: e i tifosi sognano, pensando a un attacco che potrebbe diventare davvero atomico.

Il fatto che De Laurentiis sia piombato su Pepé, non cancella quanto organizzato nei giorni precedenti per Icardi.

Il Napoli , scrive il corriere dello sport, ha fatto valutazioni profonde.

Milik è legittimamente il titolare di Ancelotti fino a quando non dovesse presentarsi l’opportunità di migliorare.

L’Inter avrebbe maggiormente piacere di darlo a De Laurentiis piuttosto che ad Agnellli.

In questo momento i 70 milioni che Marotta chiede per Icardi sono toppi per De Laurentiis che aspetta che ilprezzo si abbassi nella fase finale del mercato.

Il Napoli nel frattempo cavalca Pepé .

Aurelio De Laurentiis ha gettato le basi per concludere l’acquisto più costoso nei 93 anni di storia del Napoli, sbaragliando l’agguerrita concorrenza del Manchester United e del Paris Saint-Germain per l’attaccante ivoriano del Lille con una offerta da nababbo: 60 milioni cash più il cartellino di Ounas al club transalpino, da sommare ai 5 milioni netti a stagione (fino al 2024) che in caso d’accordo spetteranno al giocatore, molto tentato dalla prospettiva di poter debuttare nella Champions League e di essere allenato da Carlo Ancelotti. Il clamoroso affare dovrebbe andare in porto ufficialmente all’inizio della prossima settimana, dopo il week-end di lusso che metterà Insigne e compagni a diretto confronto con i campioni d’Europa in carica del Liverpool.







Capitolo James. Il Real ha fatto sapere che il giocatore resta aa Madrid ma i ben informati considerano la cosa come mera strategia. Il Napoli forte dell’accordo con il colombiano continuano a pressare per il prestito cin diritto di riscatto.