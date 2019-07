Gazzetta. Pèpè telefonata di Ancelotti e Malcuit.

Pèpè riceve la telefonata di Ancelotti e dell’ex compagno di squadra Malcuit. L’ivoriano scioglie le ultime riserve.







Carlo Ancelotti, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport è il grande protagonista della campagna acquisti del Napoli. Il mister «scende» in campo in maniera decisiva, come già accaduto con Elif Elmas, il promettente centrocampista macedone che ha ammesso di aver scelto Napoli proprio per essere allenato dal totem di Reggiolo.

Come nella delicata situazione James-Real, con Carlo che umanamente e professionalmente ha ottenuto la priorità di scelta del fantasista colombiano. E la telefonata con Nicolas Pépé può risultare decisiva per convincere l’ivoriano a scegliere l’Italia e lo stadio San Paolo come sua nuova casa. L’intesa non è lontana.







Anche il terzino francese del club partenopeo, Kevin Malcuit, ex compagno al Lilla e grande amico dell’attaccante ivoriano gli ha telefonato più volte per convincerlo a scegliere l’azzurro.