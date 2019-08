CORRIERE. Icardi, Wanda Nara chiama il Napoli. Alta la richiesta dell’inter

Icardi, Wanda Nara apre al Napoli, frequenti contatti con Giuntoli. L’inter chiede 75 milioni per il cartellino dell’Argentino.







Mauro Icardi è pronto a dire sì al Napoli. L’argentino vuole la Champions. Dopo che l’Inter gli ha tolto anche il numero 9, affidata a Lukaku, tra il club nerazzurro e l’attaccante si è alzato un muro.

Con quest’ultima decisione, che segue quella di togliergli la fascia da capitano (febbraio) e quella di non fagli giocare le amichevoli, la società della famiglia Zhang ha certificato in maniera ancora più netta che l’ex capitano se ne andrà.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, l’idea Juve solletica da tempo Icardi e Wanda Nara, ma i cattivi rapporti tra Inter e Juventus sono difficilmente sanabili. Nelle ultime Icardi valuta la prospettiva di andare al Napoli, destinazione a sua volta preferita alla Roma perché in azzurro giocherebbe la Champions.

ICARDI E WANDA NARA APRONO AL NAPOLI

Icardi e Wanda Nara una prima apertura al Napoli, l’avevano data il 16 luglio, ma la disponibilità a un trasferimento all’ombra del Vesuvio non ha però trovato corrispondenza nei fatti. Perché Wanda, anche se ha avuto frequenti contatti con il ds azzurro Giuntoli, non è mai arrivata a un’intesa sullo stipendio.

Lo strappo del numero di maglia però ha cambiato drasticamente lo scenario e gli ha fatto capire che siamo davvero a un punto di non ritorno. Potrebbe restare e nella migliore delle ipotesi essere utilizzato per 4-5 partite, una scelta che la società nerazzurra farebbe per non consentirgli di ottenere la rescissione unilaterale del contratto in base all’articolo 15 del regolamento della Fifa.

Dopo l’arrivo di Lukaku (e quello probabile di Dzeko), per lui nel progetto non c’è più posto. L’entourage del calciatore ha capito che a Napoli Maurito tornerebbe ad essere… un Re.







Senza fascia da capitano, ma con Ancelotti potrebbe segnare decine di reti. Ecco perché anche la moglie-agente lo ha spinto a considerare questa opzione e il giocatore stesso ha metabolizzato che per la sua carriera non è una cattiva soluzione. Anzi… Resta ora da vedere se De Laurentiis raggiungerà un accordo con Marotta, dopo che nei dialoghi nelle scorse settimane il presidente azzurro si è scoperto molto lontano dalla richiesta interista di 75-80 milioni per il cartellino.

Se tra i due club arriverà la fumata bianca, Icardi e Wanda Nara al Napoli stavolta non diranno di no.