Ancelotti: "Il Napoli sarà pronto per il 24. Non fatemi parlare di James"

Ancelotti: “Napoli in buona condizione, il 24 saremo pronti. Non fatemi parlare di James”

Carlo Ancelotti da Detroit presenta la sfida tra Napoli e Barcellona. Il tecnico conferma che per il 24 Agosto il Napoli sarà pronto. Su James Rodriguez non ha voluto rispondere.







Questa sera alle 23 ora italiana, il Napoli scenderà in campo al Michigan Stadium di Detroit contro il Barcellona per la seconda gara del torneo Liga-serie A. Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha presentato la partita:

“Nella prima gara di mercoledì col il Barcellona ho visto grande personalità. Vorrei rivederla questa sera. Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami.

I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia.

“Non penso al Barcellona, sinceramente penso alla mia squadra. Probabilmente darò maggiore spazio a coloro i quali hanno giocato meno minuti nella gara di Miami.

Milik non è in forma? Milik è un attaccante ed è normale che nell’arco della gara abbia tante occasioni da gol, l’importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione. Zielinski regista? Piotr gioca in una posizione diversa rispetto la scorsa stagione, sta facendo bene e sono contento delle sue ultime prestazioni”.







ANCELOTTI SU JAMES – “Come sta la squadra? I ragazzi che hanno cominciato il 6 luglio la preparazione hanno già un’ottima condizione. Coloro i quali sono arrivati nelle ultime settimane stanno lavorando per migliorare. Aspetteremo inoltre quelli che arriveranno la prossima settimana. Il 24 saremo pronti.

“James Rodriguez? Oggi non voglio parlare di James, mi avete beccato in una giornata storta (ride scherzoso, ndr)”.