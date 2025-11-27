27 Novembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, subito testa alla Roma: Conte ritrova Spinazzola e stringe le rotazioni”

redazione 27 Novembre 2025
Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Davide Palliggiano racconta il ritorno al lavoro del Napoli dopo la vittoria europea contro il Qarabag. Una notte di pioggia e soddisfazione, utile a rendere più limpido il percorso Champions, ma insufficiente per concedere pause: come ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il tour de force azzurro prosegue con immediatezza.

Conte l’ha detto chiaramente a caldo: «Dobbiamo rimetterci l’elmetto e preparare la partita con la Roma». All’Olimpico il tecnico potrà contare su due rientri importanti, Marianucci e Mazzocchi – non inseriti nella lista Champions – oltre al recupero ormai vicino di Spinazzola. L’esterno, come sottolineato da Davide Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport, non avverte più i dolori al pube da due giorni e tornerà a lavorare regolarmente con il gruppo: l’obiettivo è la convocazione contro la capolista della Serie A, proprio contro la sua ex squadra.

Le scelte di formazione, spiega ancora Davide Palliggiano nel Corriere dello Sport, dovrebbero ricalcare in larga parte quelle viste martedì contro il Qarabag. Anche perché le alternative sono ridotte: Gutierrez, titolare contro l’Atalanta, ha riportato una distorsione alla caviglia e dovrà fermarsi circa venti giorni. Non recupera neppure Gilmour, volato a Londra per un consulto sulla pubalgia e per programmare terapie e tempi di rientro.

Lukaku resterà ancora fuori: il belga punta a tornare il 7 dicembre al Maradona contro la Juventus, ultima gara dell’anno in casa. Fino ad allora, Conte dovrà gestire energie, rotazioni ridotte e l’urgenza di rimanere incollato alla zona alta della classifica.

