12 Novembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte prepara la ripartenza: confronto rinviato a dopo la sosta”

redazione 12 Novembre 2025
Napoli, il ritorno al lavoro dopo la bufera di Bologna

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli di Antonio Conte riprende oggi gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, dopo i due giorni di pausa concessi dal tecnico in seguito alla pesante sconfitta di Bologna.
Il clima resta teso: la giornata nerissima del Dall’Ara ha lasciato strascichi emotivi e tecnici, e il duro discorso di Conte — articolato e diretto — ha di fatto aperto un processo interno. Tuttavia, sottolinea il Corriere dello Sport, il confronto vero e proprio tra l’allenatore e la squadra è rimandato a dopo la sosta, quando rientreranno tutti i nazionali impegnati con le rispettive selezioni.

Gruppo ridotto e problemi fisici

Oggi il tecnico potrà contare soltanto su una parte della rosa: ben undici giocatori sono partiti per le competizioni internazionali, rendendo impossibile un faccia a faccia completo. Il Corriere dello Sport evidenzia che Conte, insieme ai giocatori rimasti a disposizione, potrà comunque lavorare sugli aspetti emotivi e caratteriali, oltre che su quelli tecnici e tattici, per ricostruire equilibrio e concentrazione dopo le difficoltà dell’ultimo periodo.

Le condizioni di Gilmour e Spinazzola restano da valutare: entrambi sono rimasti fuori contro Eintracht e Bologna per problemi agli adduttori e hanno dovuto rinunciare alle rispettive convocazioni con Scozia e Italia.

Ripresa con l’Atalanta e poi la Champions

Come scrive ancora il Corriere dello Sport, la ripartenza del Napoli non sarà affatto semplice. Il calendario propone due sfide chiave: sabato 22 novembre, al Maradona, arriverà l’Atalanta di Raffaele Palladino, napoletano e all’esordio sulla panchina nerazzurra; tre giorni dopo, invece, gli azzurri affronteranno il Qarabag in un match decisivo per la qualificazione ai playoff di Champions League.
Il Napoli è ancora dentro la zona utile, ma al ventiquattresimo e ultimo posto disponibile. Una situazione delicata che impone una svolta immediata, dentro e fuori dal campo.

