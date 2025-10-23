Corriere dello Sport: “Napoli, caso Lucca”
EINDHOVEN – Grossi guai in Champions per il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, Lorenzo Lucca rischia di saltare le prossime due partite europee — quella del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte e quella del 25 novembre con il Qarabag — entrambe in programma allo stadio Maradona. Tutto dipenderà da cosa scriverà nel referto l’arbitro tedesco Daniel Siebert, della sezione di Berlino, che martedì ha espulso il centravanti azzurro al 31’ della ripresa per comportamento irriguardoso.
Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il punto chiave è proprio la natura del gesto compiuto da Lucca: il giocatore si è portato due dita alla tempia per indicare il tocco di testa dell’avversario, ma il direttore di gara ha interpretato il gesto come un «sei matto», considerandolo offensivo. Se la UEFA dovesse accogliere la versione difensiva del Napoli e riconoscere l’equivoco, la squalifica potrebbe ridursi a una sola giornata. Altrimenti, scatterebbero due turni di stop.
Come scrive ancora il Corriere dello Sport, Lucca e il capitano Di Lorenzo hanno subito provato a spiegare all’arbitro la reale intenzione del gesto, ma senza esito. L’espulsione diretta ha così aggravato una serata già nera per gli azzurri, reduci dal pesante 6-2 subito contro il PSV.
Un episodio che, come sottolinea il Corriere dello Sport, rappresenta la sintesi del momentaccio del Napoli e rischia di complicare ulteriormente il percorso europeo. Conte, infatti, potrebbe perdere per due gare l’unica vera alternativa a Hojlund al centro dell’attacco, proprio in un momento cruciale per la qualificazione agli ottavi di Champions League.