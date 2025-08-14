14 Agosto 2025

Corriere dello Sport: "Napoli, ancora novità dal mercato"

Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Il nome di Eljif Elmas torna prepotente nelle strategie del Napoli. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista macedone, protagonista dello scudetto 2023, potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per Antonio Conte: un jolly capace di agire a centrocampo, sulla trequarti e sugli esterni, come già dimostrato nella sua lunga esperienza in maglia azzurra.

Elmas, autore di quattro reti al Torino da gennaio, è tornato al Lipsia e non avrebbe bisogno di riflettere sull’ipotesi di un rientro a Napoli: sui suoi profili social campeggia ancora la foto con la Coppa dello scudetto e l’idea di tornare al Maradona lo entusiasma. Il club azzurro vorrebbe il prestito, ma il Lipsia – che a dicembre 2023 lo ha acquistato per 24 milioni – ha già respinto un’analoga offerta del Torino e, almeno per ora, lo cederebbe solo a titolo definitivo.

Il sì del giocatore è già arrivato, ma ora il Napoli – scrive il Corriere dello Sport – valuta tempi e modalità di un’eventuale offensiva. In corsa per il centrocampo restano anche Yunus Musah e Fabio Miretti (uscito per un problema fisico nell’amichevole della Juventus Next Gen) e torna d’attualità il nome di Giorgi Sudakov dello Shakhtar. Il talento ucraino, 22 anni, era già stato seguito a gennaio 2024: su di lui oggi c’è anche il Benfica. Qualità tecniche, visione di gioco, assist e gol lo rendono uno dei profili più interessanti nel taccuino del ds Giovanni Manna.

La difesa e il caso Juanlu – Dopo aver chiuso con il Girona per Gutierrez (18 milioni più 1 di bonus, visite mediche attese a inizio settimana), il Napoli affronta ore decisive per Juanlu Sanchez. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il ds del Siviglia Antonio Cordon ha parlato di «sorprese per le trattative in corso» e tra queste c’è anche quella per l’esterno destro. Il club andaluso chiede 20 milioni, mentre De Laurentiis si è fermato a 17.

Il Siviglia conta su una cessione rapida – sia di Juanlu sia di Badé, vicino al Bayer Leverkusen per 30 milioni – per finanziare il mercato in entrata. In stand-by la posizione di Alessandro Zanoli, destinato al Bologna ma seguito anche dall’Udinese: il suo futuro sarà deciso solo dopo l’esito dell’operazione Juanlu.

