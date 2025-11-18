Corriere dello Sport: “Napoli allarme in mediana”
Come ricostruito da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli deve fare i conti con una nuova tegola in vista dell’Atalanta: Gilmour resterà ancora ai box, dopo aver saltato le sfide con Eintracht e Bologna. Il centrocampista scozzese non ha superato il problema agli adduttori accusato dopo il match con il Como, lo stesso che ha frenato Spinazzola, impegnato in un lavoro serrato per provare a recuperare in tempo per la Dea.
Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, entrambi hanno saltato gli impegni di Champions e campionato prima della sosta e hanno rinunciato alle convocazioni di Scozia e Italia. Una beffa soprattutto per Gilmour, visto che oggi la sua nazionale — con McTominay — si gioca contro la Danimarca di Hojlund una partita chiave per la qualificazione diretta al Mondiale americano. Gli scozzesi devono vincere; i danesi, primi nel Gruppo C con un punto di vantaggio, hanno due risultati su tre.
Il rebus di Conte
Archiviata la parentesi delle nazionali, resta aperto il grande tema della mediana. Come sottolinea Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, Conte deve gestire un’emergenza in piena regola: all’infortunio di De Bruyne e allo stop di Gilmour si è aggiunto quello di Anguissa, terza colonna del reparto caduta a ridosso della sosta.
L’idea più concreta per sostituire Frank nel tris di centrocampo è il rilancio di Elmas da mezzala destra, ma bisognerà attenderlo dopo l’impegno di oggi della Macedonia del Nord contro il Galles a Belfast. Intanto Rrahmani sarà in campo con il Kosovo contro la Svizzera, con rientro previsto giovedì; Olivera arriverà venerdì.
Verso l’Atalanta
Come aggiunge ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, oggi Conte riavrà a disposizione Di Lorenzo, Buongiorno e Politano, mentre domani toccherà a Lobotka e Lang. Nel tridente, rispetto alle ultime due uscite, dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Neres sulla fascia sinistra.
Il Napoli si avvicina così alla sfida con l’Atalanta tra acciacchi, assenze pesanti e soluzioni da reinventare: una vigilia tutt’altro che semplice per Conte.