Corriere dello Sport: “Lukaku, obiettivo doppia doppia. A Como serve una Big mano”

Romelu Lukaku continua a confermarsi un attaccante capace di incidere non solo in zona gol, ma anche come rifinitore. Con il prezioso assist servito a Raspadori sabato all’Olimpico, il centravanti del Napoli ha toccato quota 7 passaggi vincenti in questo campionato, affiancandoli ai 9 gol realizzati finora. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il belga è vicino a raggiungere la doppia cifra in entrambe le statistiche, un traguardo che in carriera ha toccato soltanto una volta: stagione 2020-2021, con Conte alla guida dell’Inter, quando firmò 24 gol e 11 assist, risultando determinante per lo scudetto.

Oggi, a 31 anni, il suo ruolo è cambiato, ma resta centrale nel gioco e nell’economia della squadra: finalizzatore e rifinitore allo stesso tempo. Un dato curioso? Quando Lukaku segna, il Napoli vince sempre. L’ultima rete, il 25 gennaio contro la Juventus, coincide con l’ultimo successo in campionato. Da allora, tre pareggi e nessun gol: ecco perché a Como servirà una Big mano.

Record nel mirino

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Lukaku si sta distinguendo per la sua capacità di rifinire il gioco. Con 7 assist in Serie A e 8 complessivi considerando la Coppa Italia, ha già eguagliato il suo rendimento del 2017-2018 con il Manchester United e superato quello registrato con l’Everton in tre stagioni differenti. Rispetto alla scorsa annata con l’Inter (10 gol e 6 assist), basterà un’altra rete per migliorare il suo score. Con tredici partite ancora da giocare, i margini per ulteriori traguardi ci sono tutti.

La fase decisiva della stagione

L’apporto del belga sarà fondamentale per il Napoli, che spesso fatica a concretizzare rispetto alla produzione offensiva. Il campionato entra nel vivo e da Como in poi, passando per la sfida con l’Inter, inizia il rettilineo finale della stagione. Il match di domenica contro la squadra di Fabregas sarà il primo banco di prova, prima di un tuffo nel passato con la sfida al Maradona contro i nerazzurri tra il 1° e il 2 marzo.

Obiettivo 80 gol in Serie A

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lukaku proverà per la quarta volta a raggiungere il prestigioso traguardo degli 80 gol in Serie A. I primi tentativi sono andati a vuoto contro Roma, Udinese e Lazio, ma la prestazione dell’Olimpico ha lasciato segnali incoraggianti: 26 tocchi, assist decisivo per il pareggio e quattro possessi guadagnati. Tra l’altro, ha partecipato a due dei cinque tiri totali del Napoli nello specchio, uno dei quali scaturito proprio da una sua giocata.

Ora, il romanzo di Como attende il suo prossimo capitolo: Lukaku è pronto a lasciare ancora il segno.