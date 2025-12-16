Corriere dello Sport: “Lobo torna al centro del Napoli”
NAPOLI – Ventinove minuti più recupero per riprendere confidenza, ritrovare sensazioni rimaste in sospeso e rimettere benzina nelle gambe. Stanislav Lobotka è tornato. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, lo slovacco ha riassaporato il campo a Udine dopo lo stop del 3 dicembre, arrivato in modo improvviso e quasi surreale durante il torello prepartita della gara di Coppa Italia contro il Cagliari.
Un’assenza pesante, l’ennesima di una prima parte di stagione segnata da continui infortuni. Conte ha dovuto fare a meno del suo regista contro Juventus e Benfica, adattando Elmas davanti alla difesa anche per buona parte della trasferta di Udine, in un centrocampo già ridotto all’osso, come sottolinea ancora Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport.
I numeri fotografano bene il peso dell’assenza di Lobotka, fermato da un risentimento al tibiale posteriore della gamba sinistra. In Serie A ha giocato da titolare appena nel 56% delle gare: otto presenze dal primo minuto su quindici giornate, con quattro stop per infortunio contro Torino, Inter, Lecce e Juventus. Troppo poco per un calciatore che rappresenta il riferimento tecnico e posizionale del gioco azzurro, il perno attorno a cui ruota l’equilibrio della squadra.
Un’assenza che il Napoli ha pagato a caro prezzo. Senza lo slovacco sono arrivate tre delle sette sconfitte stagionali: Torino in campionato, PSV e Benfica in Champions League. Il rientro graduale a Udine, però, assume un peso specifico enorme in vista della Supercoppa. Giovedì, contro il Milan, Lobotka può tornare nel suo ruolo naturale, restituendo ordine e pulizia a un reparto che nella seconda parte del 2025 è stato il più colpito dalle defezioni, come evidenzia Davide Palliggiano nel Corriere dello Sport.
Intanto la squadra ha proseguito la preparazione a Castel Volturno: lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto a Udine, seduta tecnico-tattica per il resto del gruppo. Oggi è prevista la partenza per l’Arabia Saudita con volo charter diretto a Riyadh. Le scelte di formazione restano in gran parte obbligate: Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno; a centrocampo Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e uno tra Olivera e Spinazzola, con Gutierrez di nuovo a disposizione. In attacco Hojlund supportato da Neres e Lang, mentre Politano resta la principale opzione a gara in corso.
Ci sarà ancora tempo per sciogliere gli ultimi dubbi e valutare le condizioni di chi ha tirato la carretta nelle ultime settimane. Domani è in programma l’allenamento alle 12.30 locali all’Al Riyadh Club e, alle 16, il primo contatto con l’Al-Awwal Park Stadium, che ospiterà tutte le gare della Supercoppa e la conferenza stampa di Conte con un calciatore alla vigilia. Per il Napoli è il momento delle risposte. E il ritorno di Lobotka, come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, è già una notizia che cambia prospettiva.