Corriere dello Sport: “Incubo KDB. Lungo stop in vista”
La vita è fatta di porte scorrevoli, di gioie e dolori che si sfiorano nello stesso istante. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne «avrebbe meritato lacrime di gioia dopo il gol dell’1-0 contro l’Inter, e invece si è asciugato quelle del dolore». Un’altra maledizione in casa Napoli, l’ennesima di una stagione segnata dagli infortuni.
Dopo la frattura al piede destro di Meret, il problema muscolare di De Bruyne ha gettato ombre di terrore sul Maradona. Mandarini racconta sul Corriere dello Sport la scena con toni vividi: lo sguardo perso del belga, le lacrime, l’impossibilità di poggiare la gamba destra e la successiva apparizione in stampelle accanto ai compagni. Tutti segnali inequivocabili.
Il giornalista del Corriere dello Sport ricorda anche un precedente inquietante: ad agosto 2023, De Bruyne fu costretto a operarsi proprio al bicipite femorale della stessa coscia, perdendo quattro mesi di calcio con il Manchester City. «Lui conosce bene certi dolori e certe sensazioni», osserva Mandarini, aggiungendo che oggi gli esami chiariranno entità e tempi di recupero. Ma il sospetto di un lungo stop è più che fondato.
Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la coincidenza temporale tra le lacrime di Lukaku e quelle di KDB è quasi inquietante: il 14 agosto, a Castel di Sangro, Romelu si era fermato nello stesso modo, al 32° minuto di un’amichevole estiva. Oggi, a distanza di due mesi, la scena si è ripetuta con De Bruyne al 33°, nella partita più importante. Entrambi leader, entrambi fuori.
Conte, scrive Mandarini, «ha perso il suo riferimento tecnico e mentale», il capocannoniere del Napoli insieme a McTominay e Hojlund. Ora il tecnico dovrà ridisegnare l’assetto dopo due mesi di 4-1-4-1, tornando forse al più classico 4-3-3. L’ultima immagine dei Fab Four — De Bruyne, McTominay, Anguissa e Neres — resterà impressa nella memoria dei tifosi: Napoli-Inter 3-1, con il gol di Kevin a illuminare per un attimo un cielo tornato subito buio.