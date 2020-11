Corriere dello Sport – Il Napoli si è smarrito per favorire Osimhen

Il Napoli riesce a battere il Rijeka in Europa League ma con una prestazione non sufficiente, l’analisi di Corriere dello Sport.

Vincere non sempre basta, soprattutto quando per un tempo intero si gioca davvero molto male. E’ il caso di Rijeka-Napoli con gli azzurri che ancora una volta hanno avuto un approccio alla partita sotto tono. Gattuso a fine match, nonostante la vittoria, era arrabbiato e lo ha detto chiaramente. Non poteva essere diversamente dato che gli azzurri per quasi 45 minuti sono stati messi sotto dalla formazione croata. Ecco l’analisi fatta dal quotidiano Corriere dello Sport:

In questo avvio di stagione il Napoli ha lasciato che il suo allenatore restasse disorientato da incontestabili anomalie, perché tra l’AZ, poi il Sassuolo e ancora con il Rijeka, i tre indizi che sono stati sufficienti a definire una prova hanno avuto un origine innanzitutto caratteriale. Ai margini d’una maturità che va plasmata, il Napoli s’è accorto di aver smarrito la propria natura: s’è risistemato, uscendo dal tridente, per favorire l’inserimento di Osimhen e poi è rimasto in questo copione che alimenta il sospetto d’una «spaccatura» tra i reparti, di un’abbondanza offensiva che toglie un uomo al centrocampo e non aggiunge fantasia lì davanti.