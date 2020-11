Pagelle: Koulibaly bocciato, quanti errori per il senegalese

Le pagelle di Rijeka-Napoli non sorridono a Kalidou Koulibaly, i giornali bocciano il difensore senegalese: troppi errori.

Una partita inguardabile quella del Napoli contro il Rijeka e nonostante la vittoria arrivano pagelle negative per Kalidou Koulibaly. Il difensore dopo le ultime prove ad altissimo livello ha fatto numerosi passi indietro in Europa League. Come tutta la squadra è sembrato rilassato mentalmente, cosa che nel calcio professionistico non si può mai fare. Questo stato di concentrazione ha influito sulla sua prova, negativa come quella dell’intera squadra. Nessun quotidiano dà al giocatore la sufficienza. Tanti sono gli errori commessi da Koulibaly, che solo in qualche caso è riuscito ad uscire dalla difesa ed a fermare gli avversari a modo suo.

Rijeka-Napoli: pagelle Koulibaly

Il Mattino 5: Halloween è alle spalle, ma continua a vedere le streghe. Non sembra lui. Impreciso nelle chiusure, in ritardo sugli anticipi e precipitoso nella gestione. Il risultato del suo primo tempo si riassume con un gol subito e un giallo sul groppone. Nella ripresa spalanca un’autostrada al Rijeka che per fortuna non ne approfitta

Tuttosport 5,5: Si concede qualche distrazione di troppo e in una di queste permette al Rijeka a di colpire il palo.

Corriere dello Sport 5: Leggero, leggero su Kulenovic in occasione del gol e poi su Yateké, nell’azione del palo di Menalo. Sì, stranamente morbido come gli sta capitando spesso negli ultimi tempi, seppur a partite alterne. E quando ancora Kulenovic lo beffa due volte, con tanto di tunnel, verrebbe di cerchiare la data: un evento, un inedito.

Gazzetta dello Sport 5: Incredibile il numero di errori che ha commesso. Non è da lui una gara così dimessa e svogliata.