Corriere della Sera – De Laurentiis ha deciso il sostituto di Gattuso

Aurelio De Laurentiis ha già scelto il nuovo allenatore del Napoli per il dopo Gattuso. Secondo Corriere della Sera il nome più caldo in questo momento per il Napoli è quello di Luciano Spalletti. Il nome dell’ex tecnico di Roma e Inter viene fatto con insistenza, anche più di quello di Sarri che pare sia più vicino al Tottenham che ha esonerato Mourinho. Il quotidiano scrive che non ci sono possibilità di recuperare il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso e che in ogni caso le strade si divideranno. Il tecnico vuole chiudere la stagione in bellezza, conquistando con il Napoli il piazzamento Champions League, che ha ripreso valore dopo il fallimento della Superlega.

Per riuscire a tenere il passo per il quarto posto bisognerà però battere la Lazio. La squadra di Inzaghi ha una partita in meno rispetto al Napoli e soli due punti di svantaggio, quindi se il Napoli non vince rischia moltissimo. Quello tra Napoli e Lazio è sicuramente uno scontro diretto per la Champions League che i due allenatori si vorranno giocare con gli uomini migliori, anche se entrambe le formazioni hanno qualche defezione. Da tenere conto che il tonfo del Milan in casa col Sassuolo può aprire nuovi scenari per chi insegue.