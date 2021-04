David Ospina è ancora out per infortunio e Diego Demme è fuori per squalifica, poi c’è Faouzi Ghoulam che ha terminato la stagione. Sono queste le defezioni per Gattuso che ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Lazio. Il tecnico ritrova Hirving Lozano che contro l’Inter era squalificato. Un rientro importante quello del messicano, chiamato di nuovo a fare la differenza sulla fascia destra. Lozano è stato uno dei migliori in questa stagione ed il suo apporto e magari i suoi gol, saranno importanti anche nella sfida Napoli-Lazio che vale un pezzo di qualificazione Champions League. Tra i convocati del Napoli c’è anche Eljif Elmas che era stato cacciato via dall’allenamento nei giorni scorsi e sembrava non dovesse essere convocato, così come accaduto in passato con Allan, Ghoulam e Mario Rui.

Napoli: ecco i convocati