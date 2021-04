Gattuso non fa sconti a nessuno ed ha cacciato via Eljif Elmas dall’allenamento del Napoli. Al tecnico del Napoli non è piaciuto l’atteggiamento del giocatore macedone ed ha deciso di mandarlo subito a fare la doccia. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.

Gattuso ha ravvisato un atteggiamento non esattamente propositivo e così ha deciso di allontanarlo nel bel mezzo dell’allenamento proprio come aveva già fatto con Allan nella stagione precedente e poi con Ghoulam e due volte con Mario Rui in quella attuale. Considerando i precedenti, a questo punto, Elmas va ritenuto a rischio

convocazione per la Lazio.

Elmas è uno dei giocatori su cui pende un grosso interrogativo al Napoli. Le sue doti tecnico sono fuori dubbio, ma non riesce a trovare continuità. Il 4-2-3-1 di Gattuso non lo aiuta di certo, dato che nasce come un interno di centrocampo ma è stato schierato praticamente in ogni posizione: nei due di centrocampo, esterno, d’attacco, trequartista. Insomma un po’ di confusione su Elmas esiste e questo non lo aiuta a dare il massimo. Nelle ultime partite è stato schierato sempre nei finali di partita, pochi minuti, in cui incidere è veramente complicato ed anche questo può influire sull’atteggiamento poco propositivo di Elmas in allenamento.