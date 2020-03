Ultim’ora sull’emergenza coronavirus in Italia: scuole e università chiuse fino a metà marzo. La decisione del governo è imminente.

Chiuse scuole e università in Italia per il coronavirus, lo ha deciso l’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. La misura sarà inserita all’interno di un decreto che entrerà in vigore già da oggi, quindi già da domani le scuole saranno chiuse. Prima di prendere questa decisione il governo si è affidato al parare della commissione scientifica, la stessa che aveva suggerito di sospendere tutte le manifestazioni per un mese.

Ovviamente ci saranno anche altre ripercussioni sull’Italia sia dal punto di vista sociale ed economico a causa dell’emergenza coronavirus. Gli effetti si stanno già avvertendo in questi giorni, con negozi, bar e attività commerciali semivuote. Ecco perché da più parti si chiede un intervento per aiutare le imprese che andranno in difficoltà in questo periodo e che hanno bisogno di aiuti governativi.

Coronavirus scuole chiuse: lo sport va avanti

Intanto questa mattina è arrivata la decisione di rinviare la seconda semifinale di Coppa Italia, quella prevista giovedì tra Napoli e Inter al San Paolo. Lo sport si adeguerà all’emergenza e le prossime partite saranno giocate a porte chiuse. Alla riunione di Serie A, oggi il Napoli era assente e c’erano solo 9 società presenti. Sulla questione è intervenuto anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che ha fatto sapere come il campionato continuerà ma a porte chiuse. Tutte le società sportive si dovranno adeguare, anche coloro che non sono d’accordo con questo provvedimento. “L’idea è quella di far proseguire tutte le attività sportive, anche il campionato ma avendo a cuore la salute di tutti” ha detto Spadafora che ha aggiunto: “Porte chiuse? Si va verso questa decisione”. Insomma manca solo l’ok del governo, poi bisognerà adeguarsi al dispositivo per cercare di contenere il contagio del covid 19.