Coronavirus, Barcellona-Napoli a porte chiuse. Ecco i dettagli

Barcellona-Napoli a porte chiuse a causa del coronavirus. Il governo spagnolo ha raccomandato di giocare senza pubblico le gare con le squadre italiane.

Rischio porte chiuse per Barcellona-Napoli. Brutta notizia per i tifosi del Napoli, a rischio la trasferta al Camp Nou . I tifosi partenopei molto probabilmente non potranno assistere alla gara tra Barcellona e Napoli, stessa sorte toccherà ai tifosi italiani di Atalanta, Roma e Inter.

In Spagna è la prima volta che una misura di tal tipo viene adottata in occasione di un evento sportivo. A causa dell’emergenza Coronavirus, il governo spagnolo ha disposto di giocare a porte chiuse tutte le partite previste tra squadre spagnole ed italiane.

Ancora nessuna comunicazione ufficiale, per quanto riguarda Barcellona-Napoli ma potrebbe arrivare una beffa incredibile per i tifosi napoletani che hanno già acquistato i biglietti per il settore ospiti.

ECCO LE GARE A PORTE CHIUSE

Ecco le gare che si giocheranno a porte chiuse, come misura preventiva per prevenire la diffusione del Coronavirus. La decisione del Ministro della Salute, Salvador Illa.

Valencia-Atalanta del 10 marzo – ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Siviglia-Roma del 12 marzo.

Getafe-Inter del 19 marzo – rispettivamente andata e ritorno degli ottavi di Europa League.

A rischio porte chiuse invece Barcellona-Napoli. Non ci sono comunicazioni ufficiali ma i media spagnoli sono sicuri che si giocherà senza pubblico anche al Camp Nou .