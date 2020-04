Campania, calano ancora i contagi da Coronavirus. Il governatore Vincenzo De Luca ha commentato i dati e ha bacchettato il nord Italia.

CAMPANIA, CALO CONTAGI CORONAVIRUS

NAPOLI. Coronavirus, in Campania calano ancora i contagi. Solo 13 positivi su 3.014 tamponi effettuati.

Il dato confortante è stato comunicato nell’ultimo bollettino giornaliero della Task force dell’unità di crisi della regione Campania.

Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Campania. Il dato, conferma il trend positivo che ormai va avanti da diversi giorni.

Un numero così basso non si registrava dall’inizio dell’epidemia e non è mai stato registrato durante il periodo di lockdown.

In totale sono 3.014 i tamponi analizzati oggi dai vari centri di analisi regionali, un record positivo anche questo. Dall’inizio dell’epidemia sono in totale 4.423 i casi registrati su un totale di 76.108 tamponi effettuati.

DE LUCA APPLAUDE IL SUD

Vincenzo De Luca durante il tradizionale aggiornamento settimanale, ha commentato il calo dei contagi da Coronavirus in Campania e ha bacchettato qualche solone del Nord.

“C’è gente in Italia che ha l’abitudine di guardare al sud solo per dare lezioni. Bisognerà che si ci convinca che qualche volta, anche a livello nazionale, che le lezioni bisogna apprenderle dal Sud.

Qualcuno dovrà imparare senza aspettare che ce lo dicano i giornali degli Stati Uniti d’America che in qualche realtà del Sud ci sono delle eccellenze mondiali.

Come capita al Cotugno che è il primo Ospedale al mondo per efficienza operativa sul coronavirus. O come capita al Pascale, fra le prime realtà al mondo sul ramo dell’oncologia.

O come capita alla Regione Campania che realizza un Ospedale modulare in tre settimane avendo fatto anche una gara pubblica. Un Ospedale di 74 posti letto di terapia intensiva, tra una settimana saranno 120 posti.

Un Ospedale vero, non da campo.”

COVID, IL BOLLETTINO DELLA CAMPANIA

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

Positivi di oggi: 13

Tamponi di oggi: 3.014

Totale complessivo positivi Campania: 4.423

Totale complessivo tamponi Campania: 76.108