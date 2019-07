Coppa America: domani partono le semifinali. Apre Brasile-Argentina. La seleçao con l’incubo “Mineirao”

Partono domani le semifinali della Coppa America. Brasile-Argentina apre il programma. Giovedì 4/7 Cile-Perù

Partono domani (ore 2:30 italiana) le semifinali della Coppa America. Ad aprire il programma sarà la sfida infinita tra Brasile e Argentina. I padroni di casa devono scacciare i fantasmi di Belo Horizonte dove nel 2014, ha subìto probabilmente, la più bruciante sconfitta della propria storia. Quel 7-1 contro la Germania brucia tantissimo ed è ben impresso nella memoria dei tifosi verde-oro. E proprio per questo, il “Mineirao” è soprannominato “lo stadio maledetto”.

Il Brasile si è ritrovato in semifinale dopo aver battuto ai rigori il Paraguay. Mentre l’Argentina ha avuto la meglio sul Venezuela per 2-0 grazie alle reti dell’interista Lautaro Martinez e di Giovani Lo Celso. Sfida come sempre molto attesa. Non tanto per il gioco espresso fino ad oggi, ma per la voglia di entrambe le nazionali di portare un titolo importante a casa dopo tanto tempo di digiuno.

L’altra semifinale si disputerà Giovedì all’Arena di Gremio, dove scenderanno in campo Cile e Perù. Entrambe hanno avuto la meglio dei propri avversari ai quarti, solo al termine della lotteria dei rigori, battendo rispettivamente Colombia e Uruguay.