Eurorivali Napoli: Sheffield-Liverpool, Klopp non risparmia i titolari

Eurorivali Napoli

Il Liverpool è riuscito a vincere fuori casa con lo Sheffield grazie ad un gol di Wijnaldum che ha siglato la sua prima rete stagionale. Il tecnico dei Reds ha deciso di schierare tutti i ‘titolari’ senza risparmiare nessuno in vista della partita di Champions League di mercoledì con il Salisburgo. Il Liverpool dopo la sconfitta con il Napoli vuole riscattarsi puntando ai tre punti.

Prestazione opaca

Nonostante la vittoria con lo Sheffield la prestazione degli uomini di Klopp non hanno offerto una grande prestazione, ma sono riusciti a portare a casa i tre punti anche grazie ad una papera del portiere Henderson. Le statistiche il Liverpool restano comunque confortanti, dato che in campionato hanno segnato 18 gol subendone appena 5.