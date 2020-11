Higuain positivo al Covid

Il campione argentino, il fratello e Leandro Gonzalez Pirez tutti tesserati dell’Inter Miami risultano positivi. L’avventura di Gonzalo Higuain in MLS con la maglia dell’Inter Miami, club di proprietà di David Beckham non è iniziata nel migliore dei modi.

L’attaccante argentino, Come riporta il Miami Herald, è positivo al coronavirus e non parteciperà alla trasferta contro Nashville.

Secondo il quotidiano statunitense, sarebbero almeno tre i calciatori dell’Inter Miami positivi al COVID-19: Il Pipita Higuain , il fratello Federico e Leandro Gonzalez Pirez.

Il club di David Beckham non ha ancora ufficializzato la notizia della positività al Covid dei fratelli Higuain, ma si è limitato ad affermare che la situazione medica di tre calciatori della prima squadra è “attualmente da chiarire”, in MLS è questa la frase che usano per evidenziare i tesserati contagiati al Covid-19.

Il Covid-19, dunque, ha colpito anche Higuain, il giocatore che alla fine della scorsa stagione dopo lo scudetto vinto con la Juventus è volato in America per questa nuova esperienza al Miami.

In florida il Pipita non sta vivendo una nuova giovinezza come invece è capitato ad altri campioni il suo esordio è stato d a dimenticare, così come il resto della stagione vissuta tra alti e bassi.