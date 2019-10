Convocati Nazionale: sette azzurri impegnati, per l’Italia c’è Di Lorenzo

Dopo la settima giornata di Serie A ci sarà la sosta che darà spazio alle gare di qualificazione agli Europei. Il Napoli ha sette calciatori convocati in Nazionale, tra cui Giovanni Di Lorenzo terzino destro che per la prima volta risponde alla chiamata della squadra allenata dal ct Mancini.

Convocati Nazionale

Sono sette gli azzurri del Napoli convocati in Nazionale, tra questi c’è Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro ex Empoli, protagonista di un grande avvio di stagione è stato convocato per la prima volta dal ct dell’Italia Roberto Macini. Per l’Italia sono convocati anche l’attaccante Lorenzo Insigne e il portiere Alex Meret. In vista delle sfide per le qualificazioni agli Europei 2020 sono stati convocati anche Fabian Ruiz dalla Spagna, Mertens dal Belgio, Elmas dalla Macedonia e Mario Rui dal Portogallo. Quest’ultimo è infortunato e quindi tornerà a casa.

Italia, c’è Di Lorenzo

Nell’Italia che affronta le sfide con Grecia (12 ottobre stadio Olimpico di roma) e Liechtenstein (martedì 15 ottobre a Vaduz) c’è anche Giovanni Di Lorenzo chiamato per la prima volta da Mancini. Il difensore del Napoli sui social ha scritto: “Un sogno che si avvera”. Il ct Mancini ha chiamato anche Insigne nonostante il momento poco positivo che sta vivendo a Napoli, anche se nelle ultime ore la situazione sembra essersi ricomposta.

Ecco tutti i convocati dell’Italia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).