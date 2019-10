Di Lorenzo in Nazionale: “Un sogno che si avvera”, ecco lo scatto da brividi

Di Lorenzo in Nazionale. “Un sogno che si avvera” secondo quanto ha riferito lo stesso calciatore del Napoli attraverso un post apparso sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il difensore ha anche postato una foto da piccolo mentre si prepara per uno dei suoi primi allenamenti.

Di Lorenzo in Nazionale

Giovanni Di Lorenzo è emozionato, la chiamata del ct Mancini era quasi scontata visto il suo rendimento in questo primo scorcio di stagione in cui il difensore del Napoli è risultato tra i più positivi della formazione partenopea. Di Lorenzo in Nazionale, significa anche il coronamento in un sogno per l’ex Empoli che a 26 anni riesce a vestire la maglia della nazionale maggiore italiana. La crescita del terzino nato a Castelnuovo di Garfagnana è stata esponenziale in questi ultimi anni, tanto da convincere De Laurentiis ad investire su di lui.

Di Lorenzo Instagram

Sul profilo ufficiale del difensore del Napoli, è apparsa anche una foto che ritrae Di Lorenzo con un pallone ed il borsone di fianco che si accingere ad effettuare uno dei suoi primi allenamenti della carriera. “Un sogno che si avvera” ha scritto Di Lorenzo che va in Nazionale maggiore dopo aver giovato nella Under 20 allenata da Gigi Di Biagio ed aver indossato la maglia dell’Under 21 nel 2015