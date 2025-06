Conte rivoluziona il Napoli

Un’estate di cambiamenti radicali in casa Napoli. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, Antonio Conte ha tracciato la sua road map per ridisegnare un Napoli competitivo su tutti i fronti: ricostruire la difesa, rifondare il centrocampo e rinforzare le corsie offensive. Un progetto ambizioso, alimentato da un mercato vivace e da una lista di cessioni potenziali che coinvolge oltre undici giocatori, tra cui diversi rientranti da prestito.

Secondo quanto riferisce ancora Auriemma su Tuttosport, i nomi in uscita includono Rafa Marin, Zanoli, Cajuste, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Simeone, Cheddira e Osimhen, mentre restano in bilico Anguissa, Lobotka e Rrahmani, tutti corteggiati da club della Saudi Pro League. In particolare, Anguissa avrebbe già espresso la volontà di una nuova esperienza e su di lui ci sarebbero offerte da 25 milioni di euro. Lobotka, valutato 40 milioni, resta un obiettivo difficile da raggiungere per le pretendenti, mentre Rrahmani, apprezzato in Premier (soprattutto dal Tottenham), viene considerato da Conte un elemento fondamentale.

Osimhen verso l’Arabia, De Bruyne il primo colpo

Come segnala Auriemma su Tuttosport, anche Victor Osimhen è nel mirino dell’Al-Hilal, disposto a versare i 75 milioni richiesti da De Laurentiis per liberare l’attaccante nigeriano. Il primo tassello del nuovo Napoli sarà invece Kevin De Bruyne, pronto a firmare un contratto biennale da 7 milioni netti a stagione, con opzione per il terzo anno e bonus alla firma da 10 milioni. Il belga, libero da vincoli contrattuali, è atteso dopo gli impegni con la nazionale.

In mediana, il sogno si chiama Davide Frattesi, che vorrebbe più spazio rispetto a quello avuto all’Inter e gradirebbe lavorare con Conte. L’ostacolo è la valutazione: 40 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli. Più fredda invece la pista che porta a Jonathan David, anche perché il canadese è seguito anche dalla Juventus.

Due attaccanti (non titolari), un’ala e un difensore in più

Conte ha chiesto due centravanti di riserva: Bonny del Parma, valutato almeno 35 milioni, e Lorenzo Lucca dell’Udinese, preferito per la disponibilità a lavorare con il tecnico salentino. Il club friulano chiede 25 milioni. Sulle fasce, il nome in cima alla lista è quello di Dan Ndoye del Bologna, valutato 40 milioni, ma piacciono anche Zhegrova (Lille), Noa Lang (PSV), Paixao (Feyenoord), Kang-in Lee (PSG), Federico Chiesa (Liverpool) e l’outsider Borja Sainz (Norwich), il cui cartellino costa circa 15 milioni.

Per la difesa, il primo innesto è già fatto: Luca Marianucci, prelevato dall’Empoli per 10 milioni, prenderà il posto di Rafa Marin, destinato al Villarreal. Come sottolinea ancora Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli cerca anche un difensore da ruotare con Rrahmani e Buongiorno: nel mirino ci sono Sam Beukema e John Lucumí del Bologna. Ma le valutazioni di Saputo sono elevate: 35 milioni per il primo, 25 per il secondo.

Meret rinnova, si cerca il vice: occhi su Suzuki

Infine, manca solo l’annuncio ufficiale per il rinnovo di Alex Meret, che firmerà un biennale da 2,5 milioni netti a stagione. Conte ha però chiesto anche un secondo portiere affidabile: il nome caldo è Zion Suzuki del Parma, che pur essendo giapponese non occuperebbe uno slot da extracomunitario, essendo già tesserato in Serie A.