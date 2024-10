Motta risponde a Conte: il botta e risposta infiamma la sfida scudetto

Botta e risposta tra i due tecnici, clima da sfida scudetto tra Juve e Napoli

Le prime schermaglie della stagione tra Juventus e Napoli sono già iniziate. Dopo le dichiarazioni di Antonio Conte sulla pressione che alcuni cercano di mettere sulla sua squadra, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juve e Cagliari.

La frecciata di Conte e la replica di Motta

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: “Giochiamo venerdì contro il Como sapendo che vincere ci assicura di restare in testa alla classifica. Ma per ora, conta solo fare tre punti e stare tranquilli, anche se qualcuno vuole metterci pressione. A loro dico in napoletano: ‘ca nisciuno è fesso‘. Se qualcuno vuole mettere pressione al Napoli, si guardi e pedali.”

Thiago Motta non ha tardato a replicare: “Non penso si riferisse a me. O almeno, non lo so. Chiedete a lui. Non ho avuto questa sensazione,” ha dichiarato il tecnico bianconero nella conferenza stampa pre-partita contro il Cagliari.

Sfida scudetto già nel vivo

Il Napoli guida attualmente la classifica con 16 punti, con un match in più rispetto alla Juventus, che insegue a quota 12. Qualunque sia il risultato del prossimo turno, gli azzurri resteranno in vetta prima della sosta, ma la sfida scudetto tra Conte e Motta sembra già infuocata.